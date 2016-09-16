Даты проведения Октоберфеста-2016 - с 17 сентября по 3 октября. Традиционно в эти дни в Баварии проходит знаменитый пивной фестиваль. В этом году к празднику уже все готово. Даже стюардессы немецкой авиакомпании переоделись в традиционные баварские секси-наряды.

В необычной форме предстанет перед пассажирами и мужская половина экипажа. Стюарды надели короткие штаны и высокие гольфы.

В таком виде члены экипажей Lufthansa будут работать в течение следующих двух недель. Правда, не на всех рейсах, лишь на трансатлантических. Традиция существует уже не первый год. Обычно в полете пассажиров радуют не только яркими костюмами, но и особым праздничным меню, и баварской музыкой.

Напомним, самый большой в мире пивной фестиваль "Октоберфест" открывается в субботу, 17 сентября 2016 года, и продлится до 3 октября. Он считается самым большим народным гулянием в мире. Каждый год сюда приезжают десятки тысяч людей - не только из Германии, но и из разных стран мира.

В этом году на "Октоберфест-2016" усилены меры безопасности. Впервые в этом году там оборудовали ограждение. Теперь попасть на фестиваль можно будет только через авторизированные входы.