На конкурс "Мисс Октоберфест-2016" продолжают присылать эффектные и даже иногда пикантные фото. Красавицы петербурженки не стесняются демонстрировать свое шикарное декольте и делятся самыми откровенными фотографиями.

Напомним, на конкурс принимаются фото по адресу: miss_2016@metronews.ru. Выложить свое фото можно и самостоятельно в паблике ВКонтакте vk.com/oktoberfest_v_spb.

Самые "популярные" девушки станут претендентками на главный приз конкурса - корону Мисс Октоберфест. Подведение итогов - до 16:00 20 сентября.

Финал конкурса состоится 30 сентября в ресторане "Карл и Фридрих".

В газете Metro каждую неделю публикуются две фотографии, набравшие больше всего комментариев «+1». Пока в лидерах (на 14 сентября) красавицы Анастасия и Анна, набравшие почти по 400 "лайков".

Предыдущие фото, которые присылали девушки на конкурс, смотрите ЗДЕСЬ.