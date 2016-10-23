О необычном происшествии сообщили свидетели в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, утром 23 октября на набережной Обводного канала можно было наблюдать, как неизвестная женщина пытается искупаться в ледяной воде.

- Кто-то (по-моему женщина) купается в Обводном канале и отбивается от МЧСника, который пытается ее выудить. Увидел, проезжая в электричке от Витебского вокзала, - написал в паблике один из свидетелей инцидента 23 октября.

Как позже уточнили пользователи в комментариях, девушку из Обводного канала все же достали и увезли в машине скорой помощи.

Историю со строптивой купальщицей в Обводном канале 23 октября активно обсуждают в Сети.

- Там ведь нет таблички "Купаться запрещено". Зачем пристали? – поддерживают девушку одни пользователи. - Захочешь искупаться, а тебя выуживать будут, - сетуют они.

- Когда у тебя отпуск в октябре, а на море не попала, - шутят другие.

- В Питере – плыть, - пишут пользователи, называя купальщицу из Обводного канала русалкой.