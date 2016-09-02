О происшествии сообщают очевидцы в социальных сетях.
– На Кубинской в сторону центра на первой остановке от улицы Краснопутиловской автобус кого-то сбил, – пишет свидетель в паблике «ДТП и ЧП//Петербург».
Он отмечает, что на проезжей части осталась кровь, а неподалеку от места происшествия в правом ряду стоит автобус с разбитым лобовым стеклом.
В пресс-службе ГУП "Пассажиравтотранс" Metro подтвердили факт аварии.
– Человек выскочил на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В настоящее время мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, – отметил представитель компании-перевозчика.
На месте в настоящее время работают правоохранители.
Из-за аварии на участке собирается пробка – занят правый ряд.