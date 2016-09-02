О происшествии сообщают очевидцы в социальных сетях.

– На Кубинской в сторону центра на первой остановке от улицы Краснопутиловской автобус кого-то сбил, – пишет свидетель в паблике «ДТП и ЧП//Петербург».

Он отмечает, что на проезжей части осталась кровь, а неподалеку от места происшествия в правом ряду стоит автобус с разбитым лобовым стеклом.

В пресс-службе ГУП "Пассажиравтотранс" Metro подтвердили факт аварии.

– Человек выскочил на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В настоящее время мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, – отметил представитель компании-перевозчика.

На месте в настоящее время работают правоохранители.

Из-за аварии на участке собирается пробка – занят правый ряд.