О необычном инциденте, в результате которого была повреждена иномарка, сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП / Петербург" 15 сентября в 13.40.

- Упаковка курицы неудачно прилетела с верхних этажей дома на Ворошилова, 33, корп.1 в лобовое "Солярису", - пишет участница паблика Светлана. - Хозяева, наверное, расстроятся".

На фото видно, что в лобовом стекле припаркованного Hyundai Solaris осталась большая вмятина, а рядом лежит тушка курицы в упаковке.

Пользователи Сети, конечно же, пошутили по по этому поводу: "А говорят, что курица не летает". Ещё один участник паблика отметил, что четверг стал "днём летающих предметов".

После случая с попавшим в лобовое стекло авто куском железа дирекция КАД провела проверку (подробнее)