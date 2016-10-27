Калининский суд Петербурга 27 октября приступил к рассмотрению по существу уголовного дела об убийстве журналиста Дмитрия Циликина.

Обвиняемый Сергей Косырев признал свою вину, сообщает "Фонтанка".

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о закрытом судебном разбирательстве со ссылкой на защиту данных о личности.

27 октября в суд должны были явится пять свидетелей обвинения, однако никто не пришел, и судебное заседание было отложено на середину ноября.

Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на адвоката обвиняемого Иосифа Габуния, Сергей Косырев признал вину в убийстве и частично – в краже. Тем не менее, студент утверждает, что не брал iPhone Циликина стоимостью 17 тысяч рублей.

Косыреву также вменяется кража ноутбука, 1000 рублей и кошелька стоимостью 500 рублей.

Напомним, 54-летний журналист Дмитрий Циликин был убит в своей квартире в Калининском районе Петербурга. Тело с ножевыми ранениями было обнаружено через несколько дней после убийства.

По подозрению в убийстве журналиста Дмитрия Циликина был арестован студент одного из вузов Петербурга Сергей Косырев. Он дал признательные показания.

По версии следствия, днем 27 марта 2016 года Косырев пришел в гости у Дмитрия Циликина, с которым познакомился в сети Интернет. В ходе внезапно возникшей ссоры Косырев совершил убийство потерпевшего, нанеся ему множественные удары ножом, похитив ноутбук и кошелек, скрылся с места происшествия.

Дмитрий Циликин окончил ЛГИТМиК, с 1982 по 1990 год служил актером в театре комедии имени Н.П.Акимова. В начале 90-х он занялся журналистикой и печатался в газете «Час пик», пройдя путь от корреспондента до редактора отдела. Параллельно Циликин работал на телевидении.

В частности, был автором и ведущим программ на РТР, «Пятом канале» и радиостанции «Эхо Петербурга». Дмитрий Циликин печатался во многих газетах и журналах, был известным театральным критиком.