После внесённых изменений в законе о выборах США там были лишены права голоса целые категории граждан. К такому выводу пришли в миссии ОБСЕ, которая представила наблюдателей из 44 стран.

Однако в ОБСЕ не рассказали, какие именно избиратели остались без права голоса. Зато уточнила: 35 миллионов американцев вообще были лишены возможности повлиять на исход голосования.

Специальный координатор и глава краткосрочной миссии ОБСЕ Кристин Муттонен опубликовал заявление организации, в котором говорится, что наблюдатели обнаружили ущемление прав избирателей в США.

"Последние изменения избирательного законодательства и решения по техническим особенностям процесса, принятые зачастую исходя из узкопартийных интересов, вызвали неоправданные препятствия для избирателей, не гарантировали избирательные права для всех граждан, в результате чего многие слои населения остались без права голоса", – написала в отчёте Кристин Муттонен.

И отдельно отметила, что "выборы были очень конкурентными".

Напомним, 8 ноября в США прошли выборы главы государства. Победа досталась республиканцу Дональду Трампу.

За выборами следили более 290 наблюдателей ОБСЕ. Они посетили более 900 участков по всей стране, передаёт РИА Новости.

Справка

Кандидат от демократов Хиллари Клинтон признала поражение. Она не смогла набрать достаточное количество голосов выборщиков (у неё их 232, а надо было 270).

При этом за нее проголосовали более 59,8 миллиона избирателей, а вот за Трампа — свыше 59,6 миллиона.

Отрыв Клинтон по голосам составляет 0,2% (47,7% против 47,5%).

Все новости о выборах президента США смотрите ЗДЕСЬ.