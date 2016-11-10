После внесённых изменений в законе о выборах США там были лишены права голоса целые категории граждан. К такому выводу пришли в миссии ОБСЕ, которая представила наблюдателей из 44 стран.
Однако в ОБСЕ не рассказали, какие именно избиратели остались без права голоса. Зато уточнила: 35 миллионов американцев вообще были лишены возможности повлиять на исход голосования.
Специальный координатор и глава краткосрочной миссии ОБСЕ Кристин Муттонен опубликовал заявление организации, в котором говорится, что наблюдатели обнаружили ущемление прав избирателей в США.
"Последние изменения избирательного законодательства и решения по техническим особенностям процесса, принятые зачастую исходя из узкопартийных интересов, вызвали неоправданные препятствия для избирателей, не гарантировали избирательные права для всех граждан, в результате чего многие слои населения остались без права голоса", – написала в отчёте Кристин Муттонен.
И отдельно отметила, что "выборы были очень конкурентными".
Напомним, 8 ноября в США прошли выборы главы государства. Победа досталась республиканцу Дональду Трампу.
За выборами следили более 290 наблюдателей ОБСЕ. Они посетили более 900 участков по всей стране, передаёт РИА Новости.
Справка
- Кандидат от демократов Хиллари Клинтон признала поражение. Она не смогла набрать достаточное количество голосов выборщиков (у неё их 232, а надо было 270).
- При этом за нее проголосовали более 59,8 миллиона избирателей, а вот за Трампа — свыше 59,6 миллиона.
- Отрыв Клинтон по голосам составляет 0,2% (47,7% против 47,5%).
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