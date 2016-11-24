В одну из лучших столичных клиник экстренно госпитализирован 62-летний известный певец Алексей Глызин.

Как стало известно Life.ru, Алексей Глызин был доставлен в больницу с жалобами на острую боль. После проведённого обследования медики приняли решение о госпитализации певца. Сейчас он находится в стационаре и ему назначен курс интенсивной терапии.

В свою очередь, сам певец подтвердил информацию о своей госпитализации.

"Я сейчас нахожусь в больнице и в данный момент прохожу процедуры. У меня резко упало давление, и врачи делают всё возможное, чтобы спасти мою жизнь. Я нахожусь в палате интенсивной терапии. Спасибо за беспокойство", — сообщил Алексей Глызин.

Алексей Глызин – советский и российский эстрадный певец и актёр, заслуженный артист России, обладатель премии "Шансон года".