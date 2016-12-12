Скоро Новый год. Его ждут не только взрослые и дети, но и ваши домашние питомцы. Поэтому неудивительно, что в письмах, которые приходят на конкурс "Мой кот может так", мы всё чаще находим фотографии ваших новогодних котов.

В новой "усатой" подборке мы собрали самых новогодних котов, а также просто забавных и милых котиков.

Если вы считаете, что о вашем коте должна узнать вся страна, срочно присылайте его забавные фотографии на электронный адрес KONKURS@GAZETAMETRO.RU. В теме письма обязательно напишите "Мой кот может так" и не забудьте приложить небольшой рассказ (почему именно ваш кот лучше всех). Также укажите своё имя, номер телефона и кличку питомца.

Лучшие фотографии мы опубликуем на страницах газеты Metro и на сайте metronews.ru. Предыдущие подборки фотографий московских котов смотрите ЗДЕСЬ