А мы продолжаем принимать письма на конкурс "Мой кот может так", а вы не перестаёте нас удивлять. Оказывается, московские коты очень талантливы.

Например, кот по кличке Марсик умеет играть на фондовой бирже. Его хозяин уверен, что если понадобится, его питомец прокормит всю семью.

Кот Ларик может работать переводчиком – он не только понимает рыбий язык, но и ведёт долгие беседы со своими пёстрыми соседями.

Но это всё детские шалости по сравнению с тем, что умеет кошка Мия. Она строит целые цивилизации! Правда, пока только на компьютере, но надо же с чего-то начинать.

Если вы считаете, что о вашем коте должна узнать вся страна, срочно присылайте забавные фотографии своего питомца на электронный адрес KONKURS@GAZETAMETRO.RU. В теме письма обязательно напишите "Мой кот может так" и не забудьте приложить небольшой рассказ (почему именно ваш кот лучше всех). Также укажите своё имя, номер телефона и кличку питомца.

Лучшие фотографии мы опубликуем на страницах газеты Metro и на сайте metronews.ru. Предыдущие подборки фотографий московских котов смотрите ЗДЕСЬ