В Британии на улицах лондонского района Ноттинг-Хилл прошёл традиционный одноимённый карнавал, на котором сотни тысяч человек пришли повеселиться, посмотреть красочный парад, а заодно подраться и хорошенько напиться. Крупнейший уличный фестиваль вновь показал мультикультурный дух столицы островного королевства.

Стоит отметить, что в этом году мероприятие прошло по тому же сценарию, что и в предыдущем: яркие парады с участие креативно разодетых девушек и мужчин, зажигательные танцы и разного рода увеселительные активности, а также сотни арестов, несколько пьяных драк, пара случаев поножовщины и около тысячи обращений ко врачам из-за алкогольного отравления. Как сообщает BBC, из 440 арестованных человек, 156 были взяты стражами порядка в первый день карнавала, а остальные 284 на следующий день. Больше всего людей было поймано за хранение наркотиков.

За время обысков, полиция изъяла 26 ножей, но это не помешало произойти четырём случаям поножовщины, в ходе которых пострадали несовершеннолетние. Самой удачной находкой офицеров стала крупная канистра сжатого оксида азота (веселящий газ), которым запросто можно было отравить половину района, где проходил карнавал, несмотря на открытое пространство.

Напомним, что Ноттинг-Хиллском карнавал проходит с 1964 года. Ведущую роль в мероприятии играют представители британской афрокарибской общины.

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