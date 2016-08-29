Карнавал Ноттинг-Хилл в туманном Лондоне - невероятное по красочности действо. Это мероприятие проводится каждый год в конце августа и собирает множество участников в ярких костюмах и тысячи зрителей.

В этом году карнавал Ноттинг-Хилл проходил в Лондоне 27 и 28 августа - большей частью под дождем. Но это не испортило настроение его участникам.

Безопасность на карнавале в Лондоне обеспечивали десятки полицейских. Кроме того, впервые здесь была использована система распознавания лиц, которая сканирует участников шествия и сличает их с базой данных преступников.

Добавим, что в Ноттинг-Хилле не все радуются ежегодному карнавальному шествию. Мирные жители даже выстраивают вдоль домов заборы, которые отгораживают их от шума толпы карнавала и непрошенных гостей у дверей своих квартир.

Приняли меры безопасности и владельцы магазинов и кафе в Ноттинг-Хилле - они закрывали витрины фанерными щитами во избежание актов вандализма. Такое уже не раз случалось за 50 лет в истории массового карнавала.