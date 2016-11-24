В редакцию Metro вновь обратились читатели, которые обеспокоены тем, что на Васильевском острове продолжают отстреливать птиц. Мужчины стреляют прямо из машины. Она попала на камеру наружного наблюдения, но номеров не рассмотреть.

На участившиеся случаи стрельбы по птицам местные жители обратили внимание ещё в начале ноября - тогда же было направлено заявление в отделение полиции.

Цитата: - Выстрелы мужчины производили в опасной близости от жилых домов, - рассказывает Metro читательница Екатерина. - Последний раз они они были замечены на детской площадке. В присутствии детей и их родителей эти люди подстрелили очередную жертву. Недобитые голуби и вороны умирали на глазах многих людей.

Однако в середине ноября мужчины всё равно подъезжали и стреляли по голубям и воронам.

Жители Васильевского острова обеспокоены тем, что отстреливают птиц (подробнее)

23 ноября читатели прислали фото убитых в среду птиц - на этот раз жертвами стали три вороны.

- Уже почти все птицы убиты в этих дворах, пока мы ждём и полиция бездействует, - возмущаются местные жители. - Мужчина убивает птиц почти каждый день, а, может быть, и не только на Васильевском острове. Складывается впечатление, что ему просто нравится это делать.

По словам читателей, женщины, гуляющие с детьми на детской площадке, не рискуют подходить к мужчине, вооруженным пневматическим оружием. На замечания пожилых прохожих реакции нет - стрельба по птицам из окна Mersedes продолжается уже почти месяц.