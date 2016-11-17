Жители Васильевского острова обеспокоены тем, что уже не один раз становились свидетелями того, как во довре домов 12 - 20 на Наличной улице неизвестные мужчины из окна автомобиля открывали стрельбу по птицам. Совершив пару выстрелов, Mersedes уезжал.

- Выстрелы мужчины производили в опасной близости от жилых домов, - рассказывает Metro читательница Екатерина. - Последний раз они они были замечены на детской площадке. В присутствии детей и их родителей эти люди подстрелили очередную жертву. Недобитые голуби и вороны умирали на глазах многих людей.

По словам читательницы Metro, на замечания мужчины не реагировали. Заявление в полицию подали, но, как отметили свидетели случившегося, они не смогли указать номер машины, который было не рассмотреть из-за налипшей грязи.

На фото представлен скриншот с камер наружного наблюдения. По словам девушки, именно из этой машины хулиганы стреляли по птицам.

- Их развлечения представляют серьёзную угрозу не только для психики детей, но и для здоровья наших горожан, - отмечает возмущённая читательница.