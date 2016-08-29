В Петербурге на улице Доблести двое неизвестных избили и изнасиловали девушку, сообщает официальный сайт СУ СК России по Петербургу.
В ночь 28 августа у дома № 27 по улице Доблести в Красносельском районе города двое неизвестных преступников жесткого избили и изнасиловали 28-летнюю петербурженку. События происходили на улице и в автомобиле злоумышленников.
Правоохранительные органы разыскивают преступников, проводится проверка произошедшего.
Возубуждены уголовные дела по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и статье 131 УК РФ (изнасилование).