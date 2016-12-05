"Яндекс" запустил новый картографический сервис, на котором можно увидеть панорамные фотографии залов Третьяковки в высоком разрешении.

Эксперты "оцифровали" все открытые для посетителей площадки галереи: главное здание в Лаврушинском переулке, павильон на Крымском Валу, Инженерный корпус, дом-музей Виктора Васнецова, музей-квартира Аполлинария Васнецова и музей Анны Голубкиной.

Общее количество панорам – 400. Чтобы их сделать, пришлось отснять около полутора тысяч фотографий.

Сотрудники "Яндекс" отмечают, что начать осмотр можно с любого места. При этом можно "побывать" даже там, где обычные экскурсанты не появляются – в конференц-залах и творческих мастерских.

Теперь пользователи сервиса имеют возможность в деталях рассмотреть известнейшие экспонаты Третьяковки, включая "Черный квадрат" Казимира Малевича, "Троицу" Андрея Рублева и "Девочку с персиками" Валентина Серова.

Известно, что съёмки панорам проходили по понедельникам в октябре. Дело в том, что в эти дни Третьяковская галерея закрыта для обычных граждан.

Справка

Ранее подобный проект "Яндекса" был запущен с панорамами Политехнического музея на ВДНХ, Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и других культурных объектов.

Напомним, на днях по кольцевой линии московского метрополитена начал курсировать арт-поезд Третьяковской галереи. Подробности читайте ЗДЕСЬ.