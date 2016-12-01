Государственная Третьяковская галерея и Московский метрополитен запустили тематический поезд, посвящённый русскому искусству ХХ века. Современный состав раскрашен в яркие насыщенные цвета, а внутри и снаружи на его стенах появились фрагменты 78 известных произведений из коллекции филиала Третьяковки на Крымском Валу с рассказами о них.

Этот поезд – главная часть образовательного проекта «Интенсив ХХ». Ещё одной площадкой для него станет пространство станции метро «Парк культуры», рядом с которой и хранятся шедевры XX века.

– Фактически пассажиры смогут пройти курс по истории русского искусства, – сказал на открытии глава Департамента транспорта Максим Ликсутов. – Этот проект будет выгодно отличать пассажиров метро от автомобилистов, которые будут лишены возможности ознакомиться с этим поездом. Призываем водителей пересмотреть своё отношение к общественному транспорту.

– Проект «Интенсив ХХ» – это попытка представить в самом общественном месте то, чем мы все можем гордиться, искусство ХХ века, которое, к сожалению, в нашей стране несколько недооценено, – добавила директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. – Можно сказать, что это выполнение той программы, которую в начале прошлого века заявили художники авангарда: «Искусство в жизнь. Искусство в массы».

Это уже 20-й брендированный поезд для столичного метро. Ближайшие полгода он будет курсировать по Кольцевой линии.

Проект «Интенсив XX», который будет идти полгода, условно разделён на три части. Каждые два месяца будут представлены разные этапы развития русского искусства: авангард, соцреализм и 1960–1980-е годы. Поезд останется таким, какой он есть на протяжении всего проекта, но экспозиция на станции будет меняться.

Начали с авангарда. На эскалаторном полотне станции метро «Парк культуры» Кольцевой линии вместо рекламы повесили броские плакаты, рассказывающие о ключевых произведениях этой эпохи – пёстром «Павлине под ярким солнцем» Натальи Гончаровой, об «Автопортрете Le Grand Peintre Аристарха Лентулова с длинными зелёными ногтями и, конечно же, о «Чёрном квадрате» Казимира Малевича.

Тут же самые главные даты: от основания объединения эпатажных художников «Бубновый валет» в 1910-м до запрета авангарда в 1932 году. Крупными красными буквами на белом фоне ярко и коротко рассказываются основные идеи этого направления.

Но всё это только «завлекалочки», которые должны пробудить интерес. За более полной информацией москвичей приглашают в музей и на сайт проекта.