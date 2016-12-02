В пятницу утром, 2 декабря, на главу муниципального округа "Княжество" Дмитрия Козлова было совершено дерзкое нападение прямо рядом с его домом. Неизвестные в масках избили мужчину битами и нанесли ему тяжелые травмы головы. Пострадавшего госпитализировали.

Позднее стали известны подробности произошедшего. Как рассказал "Росбалту" депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев, на Дмитрия Козлова напали трое в масках, которые приехали на чёрной машине марки Toyota Camry. Злоумышленники сначала повалили жертву на землю, а потом стали наносить удары битами. Всё это произошло около 10.30 во дворе дома, где он живёт, на бульваре Новаторов.

Ценные вещи - мобильный или банковские карты - нападавшие не отняли, только избили и уехали на машине.

По словам депутата ЗакСа, Козлова увезли в больницу. Он получил сильные повреждения головы.

Не исключено, что нападение не связано с профессиональной деятельностью политика, так как он «бесконфликтный, умеет найти компромиссные решения и учесть мнения всех сторон».

По данным источников «Росбалта», нападение может быть связано с бизнес-деятельностью Козлова.

В ГУ МВД России по СПб и ЛО сообщили, что по факту нападения проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и личности нападавших.