Вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко назвал свои главные достижения в должности министра спорта. Об этом в субботу сообщает "Матч ТВ".

В первую очередь Мутко выделил изменение отношения людей к спорту.

– Самый главный позитивный итог заключается в том, что мы поменяли отношение людей к спорту. До создания министерства спорта ответственные за эту сферу организации меняли девять раз. В 2008 году нам приходилось уговаривать людей заниматься спортом, а теперь у меня нет отбоя от просьб построить спортивные объекты, мы не успеваем, — заявил Мутко.

В качестве второго достижения он отметил лидерство России в мировом спорте.

– Мы вернули победные традиции. Когда министерство спорта только создавалось, было множество недостроенных объектов, которые мы все достроили. Мы поддержали спортсменов, федерации, они почувствовали легкость, — сказал он.

Напомним, что 19 октября 2016 года Виталий Мутко был назначен вице-премьером, курирующим вопросы спорта, туризма и молодёжной политики в России.

А новым министром спорта страны стал бывший заместитель Мутко Павел Колобков.







