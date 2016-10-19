Министр спорта РФ Виталий Мутко станет вице-премьером по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. Как сообщает ТАСС, кандидатуру Виталия Леонтьевича на этот пост представил президенту РФ Владимиру Путину премьер-министр Дмитрий Медведев.

Олимпийская чемпионка и член Государственной думы Светлана Журова заявила Metro, что не видит в этом назначении ничего неожиданного:

– С тех пор, как мы выиграли голосование за проведение чемпионата мира, назначение Виталия Мутко на должность вице-премьера витало в воздухе. Сейчас все эти слухи получили подтверждение. До этого уже были курирующие вице-премьеры по Олимпиаде в Сочи. Дело в том, что уровень вице-премьера позволяет объединить усилия профильных министров при подготовке к чемпионату мира. Чем ближе сами соревнования, тем выше необходимость в таком человеке. Вице-премьеры всегда так или иначе курировали спорт, но теперь появляется отдельная отрасль. Виталий Мутко сможет заниматься подготовкой к ответственным соревнованиям, не отвлекаясь ни на что другое.

После отставки Виталия Мутко должность Министра спорта займёт его заместитель Павел Колобков.

– Я считаю, что в данной ситуации кандидатура Павла Колобкова правильная, – продолжает Светлана Журова. – Неверно было бы сейчас делать в Министерстве революцию. Чемпионат мира и другие значимые события должен вести человек, знающий всё изнутри.Кроме того, Павел Колобков курировал допинговые вопросы и должен довести дело до конца.