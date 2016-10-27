В Москве выпал первый снег, который жители столицы встретили с радостью – они активно постят фотографии в соцсетях и сопровождают их позитивными комментариями.

"Первый снег в Москве.... его не выложил сегодня только ленивый", – пишет Irina_poliakova на своей страничке в Instagram.

"Сегодня выпал первый снег! – радуется Lisa_4ydo. – Пожалуйста, пусть эта зима будет настоящей и принесёт много чудесного... Ведь именно зима является временем для чуда, исполнения желаний и волшебства".

"Ну вот... теперь он будет решать, сколько тебе ехать на работу. С первым снегом, дорогие москвичи и гости столицы!" – поздравляет горожан alisa_selezneva_live.