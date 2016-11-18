Несмотря на то, что на календаре ещё осень, погода больше похожа на зимнюю. Чтобы не замёрзнуть в эти холода, предлагаем вам утепляться котами.

Если у вас нет своего пушистого питомца, не беда. Фотографии котиков, присланные нашими московскими читателями, вам точно помогут.

А если вы, наоборот, хотите помочь замерзающим горожанам, присылайте фотографии своих любимцев на конкурс "Мой кот может так" и не забудьте рассказать, почему именно ваш котик самый лучший в этом городе.

Письма отправляйте на электронный адрес KONKURS@GAZETAMETRO.RU. В теме письма обязательно напишите "Мой кот может так" и не забудьте приложить небольшой рассказ. Также укажите своё имя, номер телефона и кличку питомца.

Лучшие фотографии мы опубликуем на страницах газеты Metro и на сайте metronews.ru. Предыдущие подборки фотографий московских котов смотрите ЗДЕСЬ



