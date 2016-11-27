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Москвичи несут цветы и сигары к посольству Кубы в память о Фиделе Кастро

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Жители столицы не остались равнодушными к кончине вождя кубинской революции

Сегодня 18:07

Москвичи уже второй день несут цветы, сигары и плакаты к посольству Кубы, где они прощаются с Фиделем Кастро. Некоторые из пришедших также оставляют записи в специальном журнале.

После известия о смерти Фиделя Кастро, о котором сообщил его брат и действующий глава Кубы Рауль, в стране был объявлен девятидневный траур.

Фидель Кастро — кубинский революционер и политический партийный деятель. С начала 1950-х принимал активное участие в революционной деятельности в стране, став лидером движения. Руководил Кубой с 1959 по 2011 год, когда из-за состояния здоровья его сменил родной брат Рауль Кастро. Лидер кубинской революции скончался 25 ноября на 91-м году жизни.

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