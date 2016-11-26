Смерть лидера кубинской революции Фиделя Кастро нашла широкий отзвук в сердцах многих людей по всей планете. Политики и публичные фигуры уже выразили свои соболезнования в связи с кончиной команданте. Особую скорбь от новости о смерти Кастро испытали в России – стране, которая на протяжении десятилетий была одним из ближайших союзников Кубы.

Как заявил Metro депутат Госдумы РФ от фракции КПРФ Валерий Рашкин, смерть Фиделя Кастро стала невосполнимой потерей для всего человечества. Личность этого человека навсегда останется в мировой истории.

–Я выражаю огромную горечь в связи с утратой такого гиганта, революционера, абсолютно убеждённого человека со стержнем, которого не могли сломить ни пули, ни пушки, ни Америка с её гегемонизмом, ни страх смерти. Это патриот своей родины, талантливый организатор, боец, с которого должно брать пример человечество. Я считаю это огромной утратой. Но мы будем перенимать его опыт и на его личности учить молодое поколение тому, как надо отстаивать свои убеждения, как надо бороться, жить, заботясь о своих ближних и соратниках, работать на благо социализма и рабочих, – заявил он.

Напомним, что Фидель Кастро скончался на 91-м году жизни на Кубе. Согласно его желанию, его тело будет кремировано. В стране в связи со смертью лидера кубинской революции объявлен траур.

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