Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита, которая более 50 лет живет в Майами, не приедет на похороны брата на Кубу.

Об этом сестра Фиделя Кастро сообщила выходящей в Майами испаноязычной газете El Nuevo Herald.

Хуанита Кастро пояснила, что она никогда не возвращалась на Кубу и не планирует делать в будущем.

- 51 год назад я отправилась в изгнание в Майами, как все те кубинцы, которые уехали в поисках места, где они могут бороться за свободу своей страны, - отметила сестра Фиделя Кастро.

Она также добавила, что не изменила свою позицию спустя годы, хотя, несмотря на идеологические разногласия, смерть Фиделя Кастро опечалила ее.

- Как сестра Фиделя я сейчас переживаю потерю человека, в котором текла моя кровь, - заявила она, выразив надежду, что после смерти Фиделя Кастро ее соотечественники сумеют найти пути объединения кубинского народа.

Хуанита Кастро покинула Кубу в 1964 году. Неоднократно публично выступала с критикой в адрес кубинских властей. По ее собственному признанию, с 1961 года Хуанита Кастро сотрудничала с ЦРУ.

Фидель Кастро скончался в пятницу вечером на 91-м году жизни. С 26 ноября на Кубе объявлен девятидневный траур. Похороны Кастро состоятся 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба.