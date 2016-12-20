Момент убийства российского посла попал на видео

В Сети появляются новые видео убийства российского посла в Турции Андрея Карлова. Запись удалось сделать одному из присутствующих репортёров, позже он опубликовал её на своей странице в Twitter.

На записи видно, как преступник готовится к нападению на дипломата, ходит за его спиной, а после достаёт пистолет и начинает расстреливать Карлова в упор.

Когда преступник начинает стрелять в дипломата, видео обрывается – человек, который снимал происходящее на видео, бросился бежать.