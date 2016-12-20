Момент убийства российского посла попал на видео

В Сети появляются новые видео убийства российского посла в Турции Андрея Карлова. Запись удалось сделать одному из присутствующих репортёров, позже он опубликовал её на своей странице в Twitter.
На записи видно, как преступник готовится к нападению на дипломата, ходит за его спиной, а после достаёт пистолет и начинает расстреливать Карлова в упор.
Когда преступник начинает стрелять в дипломата, видео обрывается – человек, который снимал происходящее на видео, бросился бежать.
Напомним, что вчера вечером на открытии фотовыставки в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов.
По предварительным данным, в него выпустили 11 пуль. Стрелявший был ликвидирован в ходе спецоперации спустя несколько минут после расправы над послом.
К настоящему моменту личность убийцы Карлова установлена, члены его семьи задержаны в Турции.
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