Авиакатастрофа на Мальте попала на видео. В соцсетях появились кадры момента падения легкомоторного самолёта Metroliner. На них видно, что лайнер накренился вправо и стал падать - в финале видео запечатлен гигантский взрыв.

Как уже сообщало Metro, крушение самолета в аэропорту Мальты случилось утром 24 октября. На борту было 5 человек, все они погибли. Уточняется, что жертвами авиакатастрофы на Мальте стали сотрудники пограничного ведомства, сообщают местные СМИ.

Чиновники говорят, что самолет разбился после взлета из международного аэропорта Мальты. Часть горящих обломков оказалась даже на дороге за пределами периметра аэропорта.

Аэропорт Мальты после трагедии закрыт и не принимает самолеты. Авиакатастрофа стала самой крупной в истории небольшого островного государства в Средиземном море.

На месте крушения работают силовики, выясняются все обстоятельства катастрофы.