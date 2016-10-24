Пять человек погибли в авиакатастрофе в аэропорту Мальты. Это пограничники ЕС - сотрудники пограничного ведомства, сообщают местные СМИ. Легкомоторный самолет разбился сразу после взлета.

Видео крушения самолета на Мальте: подробнее

По сообщению издания Times of Malta, самолет направлялся из города Лука в ливийскую Мисрату. При наборе высоты самолет накренился на правый бок и рухнул неподалеку от взлетно-посадочной полосы.

После падения воздушное судно загорелось. Издание также сообщило, что все находившиеся на борту были французами. Никто из них не выжил.

Очевидцы в аэропорту Мальты сообщают, что пассажиры не пострадали после инцидента с самолетом. Всех доставили в безопасную зону. Люди рассказали, что видели авиакатастрофу в окно - это был огромный взрыв.

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в своем Twitter уже заявила, что никто из чиновников ЕС в авиакатастрофе не погиб.

"Полет не был связан с какой-либо деятельностью ЕС", - добавила она.

На данный момент аэропорт закрыт. На месте происшествия работают экстренные службы, передает агентство Reuters. Сообщается, что самолеты, прибывающие на Мальту, вынуждены разворачиваться и искать другие аэропорты для посадки.