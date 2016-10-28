Хиллари Клинтон, кандидат в президенты США, и первая леди страны Мишель Обама приняли участие в большом предвыборном митинге в рамках избирательной кампании в Университете города Уинстон-Сейлем в штате Северная Каролина.

Мишель Обама включилась в предвыборную кампанию весьма эмоционально. Она произнесла проникновенную речь, бросилась в объятия Хиллари Клинтон и напоследок призвала участников митинга голосовать за Хиллари словами "«Поддержите мою девочку!».

Примечательно, что Мишель 52 года, а Хиллари на днях исполнилось 69. Так что первая леди США вполне годится в дочери кандидату в президенты страны.

Совместное выступление Хиллари Клинтон и Мишель Обама было первым за всю избирательную кампанию. Кстати, Хиллари не осталась в долгу и торжественно пообещала первой леди, которая покидает Белый Дом, что если станет президентом, обязательно будет заботиться о потрясающем огороде, который завела там Мишель Обама.

Клинтон также сравнила Мишель со знаменитой американской темнокожей поэтессой Майей Анжелу. По словам Клинтон, в настоящее время голос Обамы так же важен для страны, как в свое время голос Анжелу.

Напомним, выборы президента в США состоятся 8 ноября. Борьбу ведут два кандидата - Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. Эксперты предсказывают победу первой женщине-кандидату в лидеры государства.

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