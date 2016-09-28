На первом заседании ЗакСа шестого созыва в качестве гостя в Мариинском дворце побывал избранный депутат Госдумы Виталий Милонов. Он пожелал коллегам удачи и рассказал, что не будет обходить их своим вниманием.

- Можно пожелать, чтобы данный состав был очень эффективным: много новых людей пришло, в том числе из муниципальных образований, - рассказал Виталий Милонов. - Надеюсь, у них будет незамыленный взгляд. Людям надо пожелать сил, удачи и счастья. Пять лет предстоят не самые легкие в экономическом плане. Надо сконцентрироваться и понимать, что все мы, жители Петербурга, от них зависим.

Вячеслав Макаров уже дал Милонову наказ: не отрываться от стен Мариинского дворца.

- Будем вместе координироваться, поэтому мы с Серафимычем – дорогим полковником, договорились, что попробуем перевести на новый уровень взаимоотношения между птенцами, вылетевшими с нашей авиабазы и самим местом дислокации духовных сил Петербурга, - заявил Виталий Милонов.

Милонов сказал, что в Москве все равно остается петербуржцем.

- Хожу в Думе скромный, как Фрося Бурлакова, - заявил депутат Metro. - Какой кабинет дадут – такой и возьму. Я в Москву еду не в кабинете сидеть, а работать.

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