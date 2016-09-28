На первом заседании Законодательного собрания Петербурга VI созыва 28 сентября новым спикером был избран Вячеслав Макаров большинством голосов. Таким образом, он стал председателем на второй срок подряд.

- 45 голосами В.Макаров избран Председателем Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва, - сообщается на официальном сайте городского парламента 28 сентября.

Конкуренцию Макарову составили Михаил Амосов («Яблоко») и Ирина Иванова (КПРФ). На сессии присутствовали все 50 депутатов, передаёт корреспондент Metro из Мариинского дворца. Заседание вёл Борис Ивченко.

По итогам тайного голосования Макаров набрал 45 голосов депутатов, Иванова — 3, Амосов — 2.

В своём обращении к коллегам спикер ЗакСа отметил, что в пятом созыве в ходе обсуждения даже самых спорных вопросов всегда достигали компромисса в интересах Петербурга. Макаров подчеркнул, что это была работа "одной команды".