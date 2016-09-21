В рамках 18-й Выставки британского образования Education UK и Года языка и литературы Великобритании и России 2016 Британский Совет и газета Metro-Петербург объявляют фотоконкурс «Быть или не быть?» в честь Уильяма Шекспира.

Если вы мечтаете о каникулах на родине драматурга, участвуйте в конкурсе и получите шанс выиграть две недели обучения английскому языку в Swansea University (Великобритания) с оплаченным перелётом и проживанием!

Объявление победителя конкурса и его награждение состоится на Выставке британского образования в Санкт-Петербурге 9 октября 2016 года.

Задание конкурса

Для того чтобы выиграть 2-недельное обучение в Великобритании, присылайте свой ФОТОответ на извечный шекспировский вопрос «Быть или не быть?» с рассказом о том, какая у вас в жизни была дилемма, на адрес редакции konkurs@metronews.ru в период с 19 сентября по 4 октября 2016 года включительно.

Победители конкурса будут определены экспертным жюри из представителей Британского Совета и редакции газеты МЕТРО. При подведении итогов конкурса будут учитываться оригинальность и творческий подход, проявленные в фотоработах.

Лучшие фотоснимки будут опубликованы в печатных номерах газеты МЕТРО в сентябре и октябре 2016 года.

Условия участия:

Даты проведения конкурса: 19 сентября – 4 октября 2016 (включительно).

• В конкурсе могут участвовать граждане России в возрасте от 18 лет (на момент проведения конкурса);

• Знание английского языка для получения приза — не ниже уровня Elementary;

• Наличие действующего загранпаспорта на момент организации поездки (лето 2017)

• участники конкурса должны пройти регистрацию на Выставку британского образования: http://www.britishcouncil.ru/expo/petersburg

Организатор оставляет за собой право дополнительно запросить контактную информацию и фото участников для подтверждения авторства работы.

Награждение победителей:

Итоги конкурса и победители будут объявлены на сайте и в соцсетях Британского Совета и на сайте газеты МЕТРО в течение 10 дней после подведения итогов конкурса. Награждение победителя конкурса состоится на Выставке британского образования 9 октября 2016 года в гостинице «Коринтия» (Санкт-Петербург, Невский пр., д.57).

Призы:

Главный приз конкурса — 2-недельный курс английского языка в Swansea University (44 часа занятий) летом 2017 года, включая покрытие расходов на проезд и проживание в Великобритании, а также культурную программу (лето 2017 года).

Главный приз включает:

• Проживание

• Авиаперелет Санкт-Петербург – Лондон – Санкт-Петербург

• Культурную программу и экскурсии

Победители будут оповещены личным сообщением. Приз предоставляется Swansea при содействии Британского Совета.

В приз не входит:

• Трансфер на территории России, трансфер до аэропорта из Москвы и обратно

• Визовый сбор

• Медицинская страховка

• Карманные и прочие расходы

Приз за второе место – планшет Samsung Galaxy Tab S2

Приз за третье место — учебные пособия издательства Cambridge University Press.

Конкурс проходит в рамках Года языка и литературы Великобритании и России 2016, проекта «Шекспириада» и фестиваля Shakespeare Lives.

Правила проведения фотоконкурса «Быть или не быть?»

Конкурс, организованный Британским Советом и газетой Metro, и далее именуемый «Конкурс», регулируется следующими условиями:

1. Программа не относится к лотереям в соответствии с Федеральным Законом РФ «О лотереях».

2. Конкурс проводится на территории РФ с 19 сентября по 4 октября 2016 года.

3. В конкурсе могут принимать участие граждане России, в возрасте от 18 лет.

4. Сотрудники Британского Совета и члены их семей не могут принимать участия в конкурсе.

5. Задание конкурса — присылать свой фотографию, иллюстрирующую ответ на извечный шекспировский вопрос «Быть или не быть?» с рассказом о том, какая у вас в жизни была дилемма, на адрес редакции газеты Metro konkurs@metronews.ru в период с 19 сентября по 4 октября 2016 года включительно.

6. Работы принимаются до 18.00 по московскому времени 4 октября 2016 года.

7. Участник, отправляя работу на конкурс, подтверждает свое авторство данной работы. Организатор не несет ответственность по претензиям третьих лиц относительно авторства той или иной работы, отправленной участником в рамках Конкурса и соблюдения Участником действующего законодательства РФ относительно авторских и смежных прав.

8. Итоги конкурса будут объявлены во время Выставки британского образования в Сакнт-Петербурге, 9 октября. Результаты будут опубликованы на сайте и в социальных сетях Британского Совета и газеты Metro в течение десяти дней после мероприятия. Призеры будут извещены личным сообщением.

9. Работы, отправленные после 18.00 по московскому времени 4 октября 2016 года, рассматриваться не будут.

10. На конкурс принимается только одна работа от каждого участника.

11. Работы, присланные конкурс и содержащие

• материалы, ущемляющие права или свободы любых граждан;

• материалы, разжигающие расовую, религиозную, прочую вражду;

• порнографию;

• спам;

• ненормативную лексику;

• материалы, противоречащие действующему законодательству,

не будут допущены к участию в Конкурсе.

12. При оценке работ будут учитываться как оригинальность и творческий подход, проявленные в фотоработах. Лучшие фотоснимки будут опубликованы в печатных номерах газеты Metro в сентябре и октябре 2016 года. Победитель и два призера конкурса будут выбраны экспертным жюри из сотрудников газеты Metro и Британского Совета. Состав жюри и решения, принятые его членами в рамках конкурса, остаются на усмотрение членов жюри и не подлежат обжалованию.

13. Приз за участие в конкурсе: 2-недельный курс английского языка в Swansea University (44 часа занятий) летом 2017 года, включая покрытие расходов на проезд и проживание в Великобритании, а также культурную программу (лето 2017 года). Кроме того, организаторы конкурса оплачивают авиаперелет Санкт-Петербург-Лондон-Санкт-Петербург. Победитель должен самостоятельно оплатить визовые сборы, медицинское страхование, а также свои карманные расходы.

14. Поездка должна состояться летом 2017 года. Точные даты поездки будут согласованы между победителем и Британским Советом.

15. Приз за второе место — планшет Samsung Galaxy Tab S2. Приз за третье место — учебные материалы издательства Cambridge University Press.

15. Право на получение приза не может быть передано другому лицу. Организатор не несёт ответственности в случае невозможности получения обладателями призов ввиду отсутствия у них необходимых для реализации своих прав документов (паспорт и т.д.).

16. Приз (сертификат на поездку) может быть получен победителем после объявления итогов конкурса на Выставке британского образования в офисе Британского Совета по адресу: Москва, ул. Николоямская, д.1 или по почте.

17. Победитель Конкурса должен обратиться в Британский Совет для получения приза и подписать договор с Британским Советом в течение месяца после публикации результатов. В случае несоблюдения этих условий, победитель теряет все права на получение приза.

18. Выплата денежного эквивалента приза не осуществляется.

19. Участие в конкурсе свидетельствует о согласии участника в случае его выигрыша на интервью, в том числе по радио, на телевидении, в иных средствах массовой информации.

20. Отправляя конкурсную работу, участник соглашается с правилами конкурса и подтверждает свое согласие на обработку персональных данных.