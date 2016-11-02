Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Минздрав получит из бюджета более двух миллиардов рублей на обеспечение лекарствами граждан, инфицированных ВИЧ, а также гепатитом В и С.

В справке к документу говорится, что эти средства были предусмотрены в федеральном бюджете на 2016 год, передаёт "Газета.ру" со ссылкой на сайт кабмина.

В Екатеринбурге официально объявлена эпидемия ВИЧ

Также правительство утвердило распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2016 году бюджетам субъектов федерации на эти цели.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге официально объявлена эпидемия ВИЧ, так как каждый 50-й житель города заражён этой инфекцией.