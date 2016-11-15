Мировой суд в Москве увеличил общий срок обязательных работ для участницы гонок на Gelandewagen Мары Багдасарян до 555 часов. Во время заседания суда Маре Багдасарян стало плохо.

Как пишет Ren TV, самочувствие Багдасарян ухудшилось, так что ей пришлось вызывать скорую помощь. Она заявила, что перенервничала и "не может дышать".

Багдасарян успела рассказать, что уже готова приступить к исправительным работам, лишь бы суд не прибавил нарушительнице ещё часов.

Стритрейсершу задержали 6 ноября, когда её припаркованный автомобиль пытались эвакуировать. Полицейские выяснили, что у Багдасарян есть немало неоплаченных штрафов.

Девушка ранее проходила в качестве свидетеля по уголовному делу о гонках на Gelandewagen c участием сына вице-президента "Лукойла".