«Зенит» гарантировал выход в плей-офф Лиги Европы с первого места. Набрав 12 очков, сине-бело-голубые стали недосягаемы для конкурентов. Таким образом, оставшиеся матчи с «Маккаби» и «АЗ» превратились в чистую формальность. Впрочем, главный тренер Мирча Луческу может использовать эти игры для решения стратегических задач.

Во-первых, у наставника есть хорошая возможность проверить в деле ближайшие резервы, а во-вторых – предоставить отдых лидерам команды. Так, предыгровую тренировку пропускали Александр Кокорин и Олег Шатов. Футболисты, скорее всего, не примут участие в матче.

В свою очередь, для «Маккаби» игра с «Зенитом» станет решающей. Израильтяне занимают третье место в группе. Команда из Тель-Авива набрала одинаковое количество очков с «Дандолком», но уступает ирландцам по дополнительным показателям. Победа над «Зенитом» заметно увеличит их шансы на выход в плей-офф.

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов выразил уверенность в том, что Мирча Луческу не станет экспериментировать с составом.

– Луческу приучил нас к тому, что всегда выпускает на поле сильнейших. Тренер может выставить на матч с «Маккаби» оптимальный состав, но сделать три замены в перерыве. Конечно, хотелось бы посмотреть на Павла Могилевца, если он успеет восстановиться к матчу, а также на Алексея Гасилина, который тренировался в общей группе. Я думаю, что Луческу попробует наиграть нужные связки в центральной зоне. Перед матчем с «Краснодаром» он может проверить в бою как пару центральных защитников Новосельцев – Ломбертс, так и Новосельцев – Нету.

Кроме того, Алексей Стрепетов отметил важность турнира.

– В Лиге Европы зенитовцы выступают за честь страны и своего города, набирают важные рейтинговые очки, поэтому футболисты должны стремиться к победам в каждом матче.

Трансляция матча "Зенит"-"Маккаби" пройдет по "Матч ТВ". Начало в 18.50.

Факты

Матч между «Краснодаром» и «Ред Буллом»

• Положение в группе. Краснодарцы занимают второе место в квартете и опережают «Ред Булл» на три очка.

• Решающий матч. В случае победы над австрийским клубом «Краснодар» вслед за «Зенитом» гарантирует себе выход в плей-офф Лиги Европы.