Один из машинистов Московского метрополитена показал себя настоящим человеком, когда на станции метро "Университет" решил спасти котёнка из-под колес поезда, сообщает Агентство городских новостей "Москва". По словам корреспондента агентства, мужчина, заметив маленькое существо в путевой канаве, принял решение остановить поезд и помочь.

Выйдя из из кабины поезда, он спустился на рельсы и поднял котёнка на платформу. Весь процесс у мужчины занял несколько минут, так что после спасения животного поезд благополучно продолжил движение согласно графику.