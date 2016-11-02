Страшное ДТП произошло вечером в среду, 2 ноября, на юго-востоке Москвы. В районе домов 51 и 53 на Краснодарской улице (недалеко от метро "Люблино"), передаёт радиостанция Говорит Москва.

Как рассказывают очевидцы трагедии, водитель маршрутного микроавтобуса Ford Tranzit сначала выехал на встречную полосу, а потом повернул в сторону остановки общественного транспорта. Там машина сбила несколько человек, ждавших свой транспорт.

"Один человек погиб, четверо ранены. На месте работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Водитель злополучной маршрутки задержан", - сообщил дежурный в ГИБДД.

Как уточнили в пресс- службе столичного УГИБДД, в результате аварии погибла женщина, передаёт ТАСС. Также выяснилось, что сама остановка была неофициальной.

"В настоящее время выявлено, что остановка, где были сбиты люди, неофициальная. На том месте часто собирались граждане, чтобы уехать в нужном им направлении", - сказал собеседник.

Все обстоятельства произошедшего, а также личность и профессиональные качества водителя сейчас выясняются.