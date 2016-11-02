ДТП произошло в среду, 2 ноября, на юго-востоке Москвы – в районе домов 51 и 53 на Краснодарской улице. Как уже писало Metro, водитель автомобиля Ford Transit выехал на встречную полосу, а затем врезался в тротуар, где наехал на пешеходов.

"Один человек погиб, четверо ранены. На месте работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Водитель злополучной маршрутки задержан", - сообщил дежурный в ГИБДД.

В результате аварии погибла женщина. Четверо пострадавших. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Предварительная причина наезда – потеря управления водителем маршрутки.

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