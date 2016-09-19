33-летний мужчина из Малайзии провёл в аэропорту Сингапура около трёх недель, пропустив свой рейс.

Но он вовсе не бедствовал всё это время, печально вглядываясь в табло с рейсами, а пожил с полным комфортом.

Как сообщает британское Metro, Раэджи Бунтут подделывал посадочные талоны и проводил время в вип-залах. Он ходил на завтрак, обед и ужин в рестораны, а также посещал комфортабельный душ.

Всего за 18 дней пребывания в аэропорту мужчина подделал 31 талон.

Персонал аэропорта в итоге обнаружил его обман. В качестве наказания мужчина получил две недели лишения свободы.