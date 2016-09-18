На одном из избирательных участках в Свердловской области произошло незначительное ЧП: там во время дня голосования был пойман молодой человек, который занимался поиском и ловлей покемонов вместо голосования, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя избиркома Свердловской области Валерия Чайникова. Он был задержан полицией за нарушение общественного порядка.

-Попытка поймать покемона — нарушение общественного порядка, воспрепятствование работе избиркома, статья 5.69 КоАП. Работники полиции это знают. У нас один попытался поймать, его увезли, — заявил Чайников.

Напомним, что ранее был арестован и приговорен к домашнему аресту видеоблогер Руслан Соколовский, который ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, чем привлёк внимание СМИ и правоохранительных органов. Ему предъявили обвинение по двум статьям уголовного кодекса: часть 1 статьи 282 УК РФ "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства" и часть 2 статьи 148 УК РФ "нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

18 сентября стартовали выборы депутатов Государственной Думы. Вместе с этим россиянам из 39 субъектов страны также предстоит определить состав региональных парламентов, а в девяти субъектах — выбрать губернаторов.

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