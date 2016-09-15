Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов предостерёг родителей и их детей от увлечения компьютерными играми, в том числе мобильным приложением Pokemon Go.

Он отметил, что из-за них повышается риск разводов, а кроме того, игры неблагоприятно воздействуют на психику несовершеннолетних.

"Это не риск, это уже обреченность, – приводит слова Смирнова АГН "Москва". – Компьютерные игры вынимают ребёнка из семьи. И не только ребёнка. Я знаю некоторые семьи, которые разрушились из-за погружения в игры отца, например. Остается только разводиться, потому что мужчины не участвуют в жизни семьи. Это как наркомания, как героин. Отрывает от семьи, конечно. Вот секты разве не отрывают? Это то же самое, но воздействует на другие центры мозга, и результат тот же самый".

Мировой релиз Pokemon Gо состоялся 6 июля 2016 году. Игра позволяет с помощью смартфона искать виртуальных покемонов в реальном мире – эффект достигается с помощью технологии дополненной реальности. Пойманных покемонов тренируют и выставляют против покемонов других игроков.

В России игра официально пока не доступна для скачивания, однако в Сети появилась подробная инструкция о том, как "обмануть" смартфон, поменяв его настройки.