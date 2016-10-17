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Обновлено : Сегодня 12:23
- Опубликовано : Сегодня 12:03

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сразятся в главном матче чемпионата Англии

  • Ольга Захарец

Во сколько и по какому каналу смотреть матч "Ливерпуль" – Манчестер Юнайтед" 17 октября 2016 года, какие ставки и прогнозы на матч делают букмекеры – читайте в нашем обзоре

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Сегодня, 17 октября 2016 года, состоится матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед". Заключительный матч 8 тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.

Предстоящий поединок станет 198 в истории самого принципиального соперничества в английском футболе. Особой интерес ему придаёт возможность наблюдать тренерским противостоянием года – Моуринью против Клоппа.

 

Во сколько и по какому каналу смотреть матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" 17 октября 2016 года

Прямую трансляцию матча "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" покажет федеральный канал "Матч!", начало трансляции запланировано на 21:55 по московскому времени 17 октября, сам же поединок начнётся в 22:00 мск.

Согласно прогнозам букмекеров, фаворитом встречи 17 октября 2016 года являются хозяева поля. Об этом говорят и ставки на игру. Так, коэффициент на победу "Ливерпуля" составляет 2.20, на победу "Манчестер Юнайтед" – 3.60, на ничью – 3.25.

В своей победе также уверены и подопечные Юргена Клоппа.

– Мы собираемся победить "Манчестер Юнайтед". Я счастлив, что минувшим летом перешёл в "Ливерпуль" и могу сыграть за эту команду в дерби против "МЮ". Мы верим в то, что завтра сумеем обыграть "красных дьяволов", — накануне матча заявил изданию Goal сенегальский полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане.

Прогноз на матч "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" 17 октября 2016 года (видео): 

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