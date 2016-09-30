Львёнка Исаакия, который родился в Леинградском зоопарке у пары львов Адама и Таси в марте 2016 года, доставили в Пермь. Теперь он станет постоянным жителем уральского города, рассказали Metro в пресс-службе зоосада.

- Эти выходные посетители Ленинградского зоопарка могли увидеть его в последний раз, - рассказали Metro 30 сентября. - Две его сестры - Леро и Нишати - пока остаются у нас. Их забрать могут в любой момент, так как при поступлении заявки от другого зоопарка документы могут быть оформлены буквально за неделю. В настоящее время пара львов и их двое детёнышей живт вместе в одном вольере.

Но, как ранее отмечали, даже четыре льва для Ленинградского зоопарка - это много.

Отмечается также, что львёнок Исаакий стойко перенёс дорогу, хоть поначалу и был немного напуган. Прежде чем посетители зоопарка Перми смогут увидеть нового питомца, потребуется некоторое время на его адаптацию.