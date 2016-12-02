Metro как обычно рассказывает, как интересно провести выходные в Петербурге. Эти выходные обещают быть разнообразными.

Каток на стадионе

Дневной сеанс: с 13:00 до 16:30, вечерний: с 17:30 до 21:00.

2 декабря открылся самый большой каток в Петербурге на стадионе "Олимпийские надежды" в Удельном парке. По выходным у льда включается подсветка и каждый сеанс сопровождается музыкой. Для горожан он доступен по пятницам, субботам и воскресенья. С понедельника по четверг на стадионе, как обычно, будут проходить тренировки конькобежцев.

Ещё один городской каток недавно открылся на острове Новая Голландия.

Лекции от мэтров дизайна в Академии Штиглица

3 декабря с 12 до 16.50

В рамках Международного Форума Дизайна в субботу все желающие смогут послушать лекции ведущих зарубежных дизайнеров – гостей и участников СПбМФД.

Вход на все лекции свободный.

Подробная программа лекционного блока, аннотации лекций, регистрация на сайте Форума.

Легенды рока: «Ария»

3 декабря в СК «Юбилейный» зрители погрузятся в атмосферу мистических произведений легендарного коллектива. Музыканты вместе со зрителями отметят юбилей одного из самых популярных своих альбомов «Кровь за кровь».

Фестиваль «Краски детства»

Пространство «Ткачи», 3 и 4 декабря

Посетители, независимо от художественных навыков, мастерства, возраста и убеждений, смогут творить любыми материалами на любых представленных поверхностях любые арт-объекты и произведения.

Преодолеть смущение и краскобоязнь помогут художники Дмитрий Шагин, Николай Копейкин и Артур Молев. За саундтрек фестиваля ответственны группы «АкиМама», StanDab, Simba Vibration, «Ива Нова», «Два самолёта» и Tres Muchachos & Companeros.

Вход для детей и все материалы для творчества – бесплатные.

Фанаты "Зверей" устраивают флешмоб

Малая Конюшенная, 4 декабря, 13.00

Поклонники группы "Звери" готовят "бесстрашный" флешмоб. Все будут в "масках" ​с изображением​​ ​бессменного лидера коллектива Ромы Зверя и с цитатами из любимых песен на табличках: "Когда мы вместе, никто не круче!", "Солнце за нас!" и "Бывает находит, но я пацифист!".

Выставка костюмов к фильму "Матильда"

ГМЗ "Царское Село". Выставка открыта со 2 декабря.

Всего для съемок фильма изготовлено более 7 000 оригинальных костюмов, а также предметы гардероба – обувь, головные уборы, украшения и аксессуары. Гардероб картины создавался более полутора лет.

Подробнее: Костюмы к фильму Алексея Учителя “Матильда” можно увидеть в музее "Царское Село" (фото)

В музеи Петербурга можно сходить бесплатно

3 декабря

С 1 по 3 декабря ведущие музеи Петербурга бесплатно пускают петербуржцев и гостей города. Акция, в которой участвует 21 музей, проходит в рамках V Международного культурного форума.

Уже после выходных в Петербурге стартует Фестиваль научного кино

С 5 по 6 декабря. Ломоносова, 9

В здании университета будут проходить бесплатные показы в рамках Фестиваля актуального научного кино (ФАНК), где будут представлены полнометражные документальные фильмы о науке со всего мира, созданные в течение последних пяти лет.

5 декабря – «Вермеер Тима» (реж. Теллер, США, 2013).

6 декабря – «В ожидании волн и частиц» (реж. Дмитрий Завильгельский, Россия, 2015).

Регистрация и подробная программа здесь.