Представленные в экспозиции костюмы – произведения, созданные на основе исторических прототипов конца XIX–начала XX века, предназначавшихся как для повседневного ношения, так и для особо торжественных случаев и выхода в высший свет.
Съемки фильма, посвященной известной балерине Матильде Кшесинской, длились более года и проходили в петербургских дворцах и особняках, а также в бывших загородных резиденциях – в Царском Селе, Петергофе и Павловске.
Данный период (весна-лето 1896 года) в отечественном кинематографе раньше не воссоздавался. Поэтому все костюмы пришлось изготавливать специально для «Матильды». Авторы костюмов фильма – петербургские художники Надежда Васильева и Ольга Михайлова.
В картине, общероссийская премьера которой запланирована на март 2017 года, впервые в мировой кинематографии будет представлена церемония коронации Николая II и Александры Федоровны. Для съемок этой сцены созданы сотни уникальных костюмов и предметов реквизита на основе подлинного исторического материала.
- Когда мы готовлись к съемкам, в Эрмитаже нам показали подлинные вещи императорской семьи, - рассказывает Metro один из художников фильма Ольга Михайлова. – Мы все засняли и работали, опираясь на эти фотографии. Сложнее всего пришлось с костюмами для коронации. Сто лет назад платье Александры Федоровны вышивалось в Москве, шилось в Петербурге. Из-за этого возникло много сложностей: все время что-то не срасталось. Мы оказались в похожей ситуации. Платье шили в Петербурге, а вышивали в Индии. Когда соединили вместе сшитое платье и вышитые детали, стало ясно, что они не очень подходят друг другу. В рекордные сроки пришлось менять крой платья, вышивку. Нам очень помогли студенты и выпускники Театральной академии, которые работали на “Матильду” в три смены.
Около 20 платьев было сшито для Кшесинской: для танцев, репетиций, прогулок по городу, для выхода в свет и так далее.
На выставке в Екатериниском дворце отдельный зал посвящен шляпкам, в изготовлении которых задействованы как перья, так и фрагменты птиц.
- Сто лет назад очень модными были такие шляпки, - объясняет Ольга Михайлова. – Мы не могли обойти эту тему. Познакомились с людьми, которые разводят куропаток. Попросили у них крылья, которые в свою очередь, отдавали таксидермистам. Полученные детали прикрепляли на шляпки.
В некоторых платьях присутствуют металлические детали, которые утяжеляли костюмы. Актеры страдали. Ингеборга Дапкунайте, которая играла вдовствующую королеву Марию Федоровну утверждала, что ее платье весит 20 килограмм.
Всего для съемок фильма изготовлено более 7 000 оригинальных костюмов, а также предметы гардероба – обувь, головные уборы, украшения и аксессуары. Гардероб картины создавался более полутора лет. Изготовлением тканей и костюмов были заняты более 50 швейных и текстильных предприятий, сотни мастеров Москвы, Петербурга, других городов России. Часть работ была выполнена за границей: в Англии, Индии, Китае, Пакистане и Германии. В костюмерном цехе съемочной группы работали десятки специалистов: художники, ассистенты, костюмеры, вышивальщицы, ювелиры, конструкторы, портные, фактурщики, кастелянши. Для оптимизации процесса создания костюма пришлось организовать собственную мини-фабрику с полным производственным циклом: цехами со швейным и вышивальным оборудованием, красильными и сушильными камерами, собственной прачечной.
На изготовление костюмов, задействованных в съемках, использовано более 12 тонн шелка, шерсти, бархата, сукна, габардина, бязи, хлопка, органзы и кожи.
Короны, выставленные в Царском селе, естественно, украшены искусственными камнями. Но во время съемок один московский ювелирный дом предоставил короны, выполненные из золота и серебра и украшенные настоящими бриллиантами и сапфирами. Как только отсняли сцену, драгоценности увезли в Москву.