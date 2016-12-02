Представленные в экспозиции костюмы – произведения, созданные на основе исторических прототипов конца XIX–начала XX века, предназначавшихся как для повседневного ношения, так и для особо торжественных случаев и выхода в высший свет.

Съемки фильма, посвященной известной балерине Матильде Кшесинской, длились более года и проходили в петербургских дворцах и особняках, а также в бывших загородных резиденциях – в Царском Селе, Петергофе и Павловске.

Данный период (весна-лето 1896 года) в отечественном кинематографе раньше не воссоздавался. Поэтому все костюмы пришлось изготавливать специально для «Матильды». Авторы костюмов фильма – петербургские художники Надежда Васильева и Ольга Михайлова.

В картине, общероссийская премьера которой запланирована на март 2017 года, впервые в мировой кинематографии будет представлена церемония коронации Николая II и Александры Федоровны. Для съемок этой сцены созданы сотни уникальных костюмов и предметов реквизита на основе подлинного исторического материала.

- Когда мы готовлись к съемкам, в Эрмитаже нам показали подлинные вещи императорской семьи, - рассказывает Metro один из художников фильма Ольга Михайлова. – Мы все засняли и работали, опираясь на эти фотографии. Сложнее всего пришлось с костюмами для коронации. Сто лет назад платье Александры Федоровны вышивалось в Москве, шилось в Петербурге. Из-за этого возникло много сложностей: все время что-то не срасталось. Мы оказались в похожей ситуации. Платье шили в Петербурге, а вышивали в Индии. Когда соединили вместе сшитое платье и вышитые детали, стало ясно, что они не очень подходят друг другу. В рекордные сроки пришлось менять крой платья, вышивку. Нам очень помогли студенты и выпускники Театральной академии, которые работали на “Матильду” в три смены.

Около 20 платьев было сшито для Кшесинской: для танцев, репетиций, прогулок по городу, для выхода в свет и так далее.

На выставке в Екатериниском дворце отдельный зал посвящен шляпкам, в изготовлении которых задействованы как перья, так и фрагменты птиц.

- Сто лет назад очень модными были такие шляпки, - объясняет Ольга Михайлова. – Мы не могли обойти эту тему. Познакомились с людьми, которые разводят куропаток. Попросили у них крылья, которые в свою очередь, отдавали таксидермистам. Полученные детали прикрепляли на шляпки.

В некоторых платьях присутствуют металлические детали, которые утяжеляли костюмы. Актеры страдали. Ингеборга Дапкунайте, которая играла вдовствующую королеву Марию Федоровну утверждала, что ее платье весит 20 килограмм.

Цифры: Всего для съемок фильма изготовлено более 7 000 оригинальных костюмов, а также предметы гардероба – обувь, головные уборы, украшения и аксессуары. Гардероб картины создавался более полутора лет. Изготовлением тканей и костюмов были заняты более 50 швейных и текстильных предприятий, сотни мастеров Москвы, Петербурга, других городов России. Часть работ была выполнена за границей: в Англии, Индии, Китае, Пакистане и Германии. В костюмерном цехе съемочной группы работали десятки специалистов: художники, ассистенты, костюмеры, вышивальщицы, ювелиры, конструкторы, портные, фактурщики, кастелянши. Для оптимизации процесса создания костюма пришлось организовать собственную мини-фабрику с полным производственным циклом: цехами со швейным и вышивальным оборудованием, красильными и сушильными камерами, собственной прачечной. На изготовление костюмов, задействованных в съемках, использовано более 12 тонн шелка, шерсти, бархата, сукна, габардина, бязи, хлопка, органзы и кожи.

Короны, выставленные в Царском селе, естественно, украшены искусственными камнями. Но во время съемок один московский ювелирный дом предоставил короны, выполненные из золота и серебра и украшенные настоящими бриллиантами и сапфирами. Как только отсняли сцену, драгоценности увезли в Москву.