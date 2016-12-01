С 1 по 3 декабря ведущие музеи Петербурга бесплатно пускают петербуржцев и гостей города. Акция проходит в рамках V Международного культурного форума.
Для этого нужно зарегистрироваться на форуме, а затем распечатать электронный билет. Также необходимо взять с собой паспорт.
Активными участниками общественного потока стали Эрмитаж, Зимний дворец Петра I, Дворец Меншикова, Петропавловская крепость, где сейчас проходит несколько выставок, Музей обороны и блокады Ленинграда и Музей хлеба и многие другие.
Список можно посмотреть на сайте культурного форума.