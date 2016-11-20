Несмотря на устойчивую плюсовую температуру, но острове "Новая Голландия" в выходные заработал большой каток площадью более 2000 квадратных метров. Он будет работать до середины марта и не растает при температуре до плюс десяти градусов.

В минувшую субботу сотни петербуржцев пришли в "Новую Голландию" специально, чтобы покататься на коньках. Первых посетителей ледового поля развлекал нью-йоркский кавер-бэнд Hudson Project.

Катков в центре города практически нет, а уж открытых и вовсе днем с огнем не сыщешь. А тут можно поскользить по свежеуложенному льду на фоне исторических декораций. Приезжал посмотреть на каток и инвестор проекта Роман Абрамович – его заметили многие отдыхающие.

- Одновременно на катке могут находиться до 300 человек, - рассказали Metro в пресс-службе "Новой Голландии". – Первый сеанс начинается в 11 часов, последний – в 20.00 по будним дням. В выходные есть дополнительный сеанс в 21.30. После каждого сеанса на лед выходит специальная машина, которая обрабатывает его – благодаря этому покрытие всегда ровное, чистое и скользкое. Длится эта процедура полчаса.

Вопреки сообщению ряда СМИ, катание вовсе не бесплатное. Но ценовая политика на острове достаточно гибкая: по будним дням до 15.30 на своих коньках можно покататься всего лишь за 100 рублей. Для детей до 7 лет включительно вход на каток бесплатный.

На льду присутствуют аниматоры, которые создают настроение для катающихся и готовы оказать помощь новичкам. Особой популярностью пользуются специальные тренажеры для детей и взрослых в виде белых медведей, пингвинов и морских котиков. Как рассказывают родители, c этими фигурами получаются замечательные фотографии.

Екатерина Дзюбан, 18, студентка:

- Здесь здорово, а я обожаю кататься на коньках. Да и открытый каток гораздо лучше, чем закрытый!

Игорь Пшеничников, 30, строитель:

- Я пришел с 4-летней дочкой Настей. Ребенку все нравится – особенно этот тренажер.

Ольга Комиссарова, 51, временно не работает:

- Приехала сюда вместе с подругой и первый раз в жизни встала на коньки. Катаюсь с поддержкой. Но ощущения потрясающие!

Анна Приходько, 28, домохозяйка:

- Мой 6-летний сын Артем впервые встал на коньки. Атмосфера здесь чудесная, все замечательно.

Цены

С понедельника по четверг час катания стоит: с 11.00 до 15.30 – 100 рублей, с 17.00 до закрытия – 250 рублей (для льготных категорий, в частности, школьников, студентов, пенсионеров, инвалидов и участников ВОВ – 180 рублей.)

С пятницы по воскресенье: с 11.00 до 15.30 – 350 рублей (для льготников – 280 рублей), с 17.00 до закрытия – 450 рублей (для льготников – 280 рублей)