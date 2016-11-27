Конор Макгрегор лишился титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе, сохранив при этом чемпионский пояс в легком весе. Сообщение об этом появилось на официальном сайте UFC.

Ранее стало известно, что Конор Макгрегор не выйдет на ринг до 2017 года.

12 декабря 2015 года Конор Макгрегор завоевал титул абсолютного чемпиона в полулегком весе, одержав победу над бразильцем Жозе Алду.

12 ноября 2016 года Макгрегор стал чемпионом в легком весе, победив американца Эдди Альвареса. Ирландец стал первым бойцом, завладевшим поясами UFC сразу в двух весовых категориях.

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Титул абсолютного чемпиона снова перешел к Жозе Алду.

Конор Макгрегор лишился титула: причина

Защищать оба титула ирландцу было бы непросто, пишет Спорт-Экспресс.

Защита титула в UFC происходит в течение полугода. Конор Макгрегор не защищал пояс в полулегком весе уже почти год. В такой ситуации организация вынуждена была либо назначить обязательный бой для Макгрегора, либо лишить его пояса.

Макгрегор вряд ли сможет успешно проводить по поединку в разных весовых категориях раз в квартал. В таком случае боец рискует потерять оба титула, сообщает издание.

Конор Макгрегор сохранил чемпионский титул в легком весе. Защищать его ирландец будет в поединке против победителя боя между Тони Фергюсоном и российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.