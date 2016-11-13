Ирландский боец Конор Макрегор стал первым в истории чемпионом UFC сразу в двух весах, сообщает ТАСС.
Бой: Конор Макгрегор - Эдди Альварес
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе ирландец Конор Макгрегор победил американца Эдди Альвареса в поединке за чемпионский титул UFC в легком весе.
Турнир UFC 205 прошел в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-сквер-гарден".
Бой Конора Макгрегора с Эдди Альваресом завершился во втором раунде техническим нокаутом.
Одержав победу над американцем, Макгрегор стал первым чемпионом UFC в двух весовых категориях одновременно.
На турнире UFC российский боец Нурмагомедов, выступающий в легком весе, победил американца Джонсона.
Завершив бой, Нурмагомедов вызвал Конора Макрегора на бой за чемпионский титул.
Российский боец UFC Нурмагомедов досрочно победил американца Джонсона (подробнее)