Ирландский боец Конор Макрегор стал первым в истории чемпионом UFC сразу в двух весах, сообщает ТАСС.

Бой: Конор Макгрегор - Эдди Альварес

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе ирландец Конор Макгрегор победил американца Эдди Альвареса в поединке за чемпионский титул UFC в легком весе.

Турнир UFC 205 прошел в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-сквер-гарден".

Бой Конора Макгрегора с Эдди Альваресом завершился во втором раунде техническим нокаутом.

Одержав победу над американцем, Макгрегор стал первым чемпионом UFC в двух весовых категориях одновременно.

На турнире UFC российский боец Нурмагомедов, выступающий в легком весе, победил американца Джонсона.

Завершив бой, Нурмагомедов вызвал Конора Макрегора на бой за чемпионский титул.

Российский боец UFC Нурмагомедов досрочно победил американца Джонсона (подробнее)