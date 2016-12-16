Кинокритик Сергей Сычёв в разговоре с Metro оценил шансы чёрно-белой картины Андрея Кончаловского "Рай" попасть в число номинантов на самую престижную кинопремию – "Оскар".

На данный момент "Рай" входит в так называемый шорт-лист премии. Помимо "Рая" в нём ещё 84 картины. Затем из шорт-листа киноакадемики уже выберут номинантов.

– Я думаю, что картина в номинацию не попадёт, – говорит Metro Сергей. – Связано это не столько с её качеством, сколько с её сложностью. Всё-таки довольно странная форма у картины, она похожа на документальную драму. А ещё сложный сценарий и довольно изощрённая режиссура. Всё это для оскаровских академиков непросто. Тем более есть уже явный фаворит – "Тони Эрдманн", вокруг которого уже будут собираться все остальные. Американцы вообще предпочитают картины, которые были в американском прокате. Соответственно, такие картины более известны, их все знают. "Левиафан", например, был известным, поскольку у него был американский прокатчик, его знали. А вот "Рай" не знают. Так что никакого заговора тут нет, ничего страшного, что "Рай" не получит "Золотой глобус" или "Оскар". Всё равно это один из важнейших российских фильмов года, и это никакие американские статуэтки не перекроют.

Черно-белый фильм Кончаловского повествует о людях, жизни которых пересеклись во время Второй мировой войны – русской эмигрантке Ольге, участнице французского Сопротивления, французе-коллаборационисте Жюле и высокопоставленном офицере Хельмуте. Действие фильма разворачивается преимущественно в немецком концлагере.

Главные роли в картине исполнили Юлия Высоцкая, немецкий актёр Кристиан Клаус и француз Филипп Дюкен. Премьера фильма состоялась на 73-м Венецианском кинофестивале, где картина получил главный режиссерский приз — "Серебряного льва". В российский прокат фильм выходит 19 декабря.

Рецензия на фильм "Рай" от корреспондента Metro